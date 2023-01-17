Каурцева (Репьева) Анфиса Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1896 ст.
Покровка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.
Дочь: Каурцева Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Каурцев Константин Николаевич
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно