Каурцева (Репьева) Анфиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Репьева) Анфиса Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.1896 ст.

Муж: Каурцев Константин Николаевич

Покровка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.

Дочь: Каурцева Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Каурцев Константин Николаевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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