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(Васильева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Степан

Мать: Васильева (Васильева) Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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