Веснин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1883
Дата смерти07.11.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Место жительства
С 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1901
Смерть
07.11.1959
Место жительства
По 1959