Пейнович Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пейнович Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2002

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

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