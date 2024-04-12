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Бельшов Григорий Евдокимович

Место рождения

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бельшов Евдоким Иванович

Мать: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.

Сын: Бельшов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1883

Сын: Бельшов Фаддей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Бельшов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.07.1887

Дочь: Бельшова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1889

Сын: Бельшов Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1891

Дочь: Бельшова Иулиания Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.11.1898

Дочь: Бельшова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Бельшов Арсений Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельшова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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