Бельшов Григорий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Бельшов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Сын: Бельшов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1883
Сын: Бельшов Фаддей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1885
Сын: Бельшов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1887
Дочь: Бельшова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1889
Сын: Бельшов Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
07.03.1891
Дочь: Бельшова Иулиания Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1898
Дочь: Бельшова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
24.08.1901
Сын: Бельшов Арсений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельшова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно