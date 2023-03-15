Локалина Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шуртакова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Локалин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
После 1979
Дочь: Клещёва Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Полина Васильевна
Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1921
Причина смерти: тиф