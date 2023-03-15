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Локалина Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шуртакова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Локалин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1979

Дочь: Клещёва Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Полина Васильевна

Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Локалин Василий Матвеев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локалин Василий Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1921
Причина смерти: тиф
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