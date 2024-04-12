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Суров Александр Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Суров Иван Никитин

Мать: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Суров Петр Александров

Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Лаврентьева

Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865
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