Суров Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Суров Иван Никитин
Мать: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Лаврентьева
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1865