Петухов Андрей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухов Андрей Семёнович

Петухов Андрей Семёнович

avatar

Место рождения

Петуховы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.

Отец: Петухов Семён Игнатьев

Мать: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Петухова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Дочь: Петухова Парасковия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Петухова Наталия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Петухов Крисан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Петухова Ксения Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Петуховы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close