Петухов Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1708 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708 ст.
Отец: Петухов Семён Игнатьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Петухова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Дочь: Петухова Парасковия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Петухова Наталия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Петухова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно