Бессонова (Быкова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Быкова) Любовь Александровна

Место рождения

Сухой Лог или Шата

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

10.12.1990

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: Быков Александр Сергеевич

Мать: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Владимир Возможно

Смерть
10.12.1990
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=791876

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