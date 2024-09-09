Бессонова (Быкова) Любовь Александровна
Место рожденияСухой Лог или Шата
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти10.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Владимир Возможно
Смерть
10.12.1990
Похороны
Неизвестно
https://suhlog.ritual-archive.ru/permission-view/?id=791876