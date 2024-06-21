Ситников Василий Петрович 02.04.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситников Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.04.1949

Дочь: Кебкал (Ситникова) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1952

Дочь: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна

Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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