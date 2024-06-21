Ситников Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1949
Дочь: Кебкал (Ситникова) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1952
Дочь: Соколова (Ситникова) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Ситникова (Дудова) Ирина Дмитриевна
Щурово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно