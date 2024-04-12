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Лётов Семен Васильевич

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лётов Василий Иванов

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лётов Николай Семенов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Поручитель
11.06.1918
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Поручитель при браке д. Тимшино Тимофея Сергеева Белоусова и Натальи Михайловой.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семенова

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лётов Василий Семенов

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Семенова

Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крестьянский сын Семен Васильев Лётов был восриемником при крещении сына Константина у Ивана Алексеева Лётова (своего двоюродного брата) и его жены Федосьи Ивановой
Смерть
После 1918
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