Лётов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лётов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Поручитель
11.06.1918
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Поручитель при браке д. Тимшино Тимофея Сергеева Белоусова и Натальи Михайловой.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семенова
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Семенова
Мать ребёнка: Татьяна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Крестьянский сын Семен Васильев Лётов был восриемником при крещении сына Константина у Ивана Алексеева Лётова (своего двоюродного брата) и его жены Федосьи Ивановой
Смерть
После 1918