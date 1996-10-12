Маркина (Грызлова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.03.1918
Дата смерти12.10.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грызлова) Валентина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.03.1950
Муж: Маркин Петр Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1952
Дочь: Маркина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1956
Сын: Маркин Александр Петрович
Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович
Смерть
12.10.1996