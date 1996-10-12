Маркина (Грызлова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Грызлова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Петушки, Новосильский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

13.03.1918

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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1952 г.р.
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918

Отец: Грызлов Иван Капитонович

Мать: Грызлова Марфа Георгиевна

Петушки, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грызлова) Валентина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
20.03.1950

Муж: Маркин Петр Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1952

Дочь: Маркина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1956

Сын: Маркин Александр Петрович

Отец ребёнка: Маркин Петр Иванович

Смерть
12.10.1996

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