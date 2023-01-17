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Ходос Григорий Иванович

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Место рождения

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходос Октябрина Александровна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
12.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходос Октябрина Александровна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходос Октябрина Александровна

Смерть
Неизвестно
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