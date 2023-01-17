Ходос Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходос Октябрина Александровна
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
12.09.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходос Октябрина Александровна
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно