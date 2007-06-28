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Александров Иван Евгеньевич
Александров Иван Евгеньевич
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Место рождения
Петергоф
, Петергофский уезд
Дата рождения
28.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Александров Евгений Васильевич
1967 г.р.
Мать
Александрова (Неелова) Надежда Валерьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2007
Отец:
Александров Евгений Васильевич
Мать:
Александрова Надежда Валерьевна
Петергоф
, Петергофский уезд
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