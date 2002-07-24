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Данилин Виктор Гаврилович

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Место рождения

Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.12.1935

Дата смерти

24.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935

Отец: Данилин Гаврил Захарович

Мать: Данилина Прасковья Тихоновна

Темгенево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Данилин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Баблоянц Александра Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1962

Жена: Баблоянц Александра Григорьевна

Год не точный. Надо запрашивать документы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баблоянц Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Галина

Смерть
24.07.2002
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