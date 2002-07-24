Данилин Виктор Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.12.1935
Дата смерти24.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1935
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Данилин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Баблоянц Александра Григорьевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1962
Год не точный. Надо запрашивать документы.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Галина
Смерть
24.07.2002