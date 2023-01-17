Бронникова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронникова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бронников Алексей Иванович

Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бронников Алексей Иванович

Степной, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронников Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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