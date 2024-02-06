Тищенко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Столетова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тищенко Тамара Ильинична
Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007