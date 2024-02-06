Тищенко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Столетова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тищенко Тамара Ильинична

Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Тищенко Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тищенко Николай Ильич

Смерть
2007
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