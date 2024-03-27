Гасимов Заки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасимов Заки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гасимова Халида

Развод
Неизвестно

Жена: Исмагилова (Исмагилова) Файруза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова (Исмагилова) Файруза

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Файруза

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Исмагилова) Файруза

Смерть
Неизвестно

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