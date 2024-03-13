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Dippel Georg Heinrich

Место рождения

Pfeifer(Gniluschka), Gvardeyskoye, Saratov, Russia

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

1812 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Pfeifer(Gniluschka), Gvardeyskoye, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
01.02.1812

Дочь: Cecilia

Мать ребёнка: Dippel Katharina

Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dippel Katharina

Смерть
Неизвестно
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
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