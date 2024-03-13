Dippel Georg Heinrich
Место рожденияPfeifer(Gniluschka), Gvardeyskoye, Saratov, Russia
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1812
Дочь: Cecilia
Мать ребёнка: Dippel Katharina
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dippel Katharina
Смерть
Неизвестно
Röthling (Semenowka), Saratov, Russia