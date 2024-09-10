Лукин Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1850
Рождение ребёнка
14.02.1852
Мать ребёнка: Лукина (Соколова) Анна Макарова
Рождение ребёнка
23.04.1854
Дочь: (Лукина) Мавра Никифорова
Мать ребёнка: Лукина (Соколова) Анна Макарова
Смерть
Неизвестно