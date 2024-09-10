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Лукин Никифор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1850

Жена: Лукина (Соколова) Анна Макарова

Рождение ребёнка
14.02.1852

Сын: Лукин Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Лукина (Соколова) Анна Макарова

Рождение ребёнка
23.04.1854

Дочь: (Лукина) Мавра Никифорова

Мать ребёнка: Лукина (Соколова) Анна Макарова

Смерть
Неизвестно

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