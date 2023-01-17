Жердев Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1985
Отец: Жердев Сергей Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2007
Дочь: Жердева Олеся Андреевна
Мать ребёнка: Куприянчик Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.2012
Мать ребёнка: Жердева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
31.10.2016
Дочь: Жердева Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Жердева Наталья Александровна