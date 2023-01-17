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Жердев Андрей Сергеевич

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Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1985

Отец: Жердев Сергей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.10.2007

Дочь: Жердева Олеся Андреевна

Мать ребёнка: Куприянчик Евгения Николаевна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.01.2012

Сын: Жердев Игорь Андреевич

Мать ребёнка: Жердева Наталья Александровна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.10.2016

Дочь: Жердева Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Жердева Наталья Александровна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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