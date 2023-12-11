Димитриева Оксана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриева Оксана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970

Отец: Димитриев Геннадий

Мать: Грачанкина Галина Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1995

Дочь: Канаева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Канаев Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канаев Анатолий Владимирович

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