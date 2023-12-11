Димитриева Оксана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970
Отец: Димитриев Геннадий
Рождение ребёнка
19.06.1995
Дочь: Канаева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Канаев Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канаев Анатолий Владимирович