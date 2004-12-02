(Семёнова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти02.12.2004
ПолЖенский
Отец
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тощева (Семёнова) Нелли
Отец ребёнка: Семёнов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Владимир
Отец ребёнка: Семёнов Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
город Кострома, Костромская область
Смерть
02.12.2004
город Кострома, Костромская область
Похороны
04.12.2004
город Кострома, Костромская область