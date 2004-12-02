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(Семёнова) Нина Ивановна

Место рождения

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

02.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Быструхин Иван Александрович

Мать: (Быструхина) Лидия Ивановна

Быстрово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тощева (Семёнова) Нелли

Отец ребёнка: Семёнов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Владимир

Отец ребёнка: Семёнов Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область
Смерть
02.12.2004
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область
Похороны
04.12.2004
Кострома, город Кострома, Костромская область
город Кострома, Костромская область

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