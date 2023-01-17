Кирносова (Иванова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирносова (Иванова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

27.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
15.11.1981

Муж: Кирносов Валерий Васильевич

Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
02.02.1982

Сын: Кирносов Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Кирносова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Кирносов Валерий Васильевич

Казахстан, Чимкент
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