Кирносова (Иванова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.11.1981
Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
02.02.1982
Сын: Кирносов Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Казахстан, г. Чимкент
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Кирносова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Кирносов Валерий Васильевич
Казахстан, Чимкент