Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Кононов

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Федора Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Варвара Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Акулина Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Кононов

Мятлево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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