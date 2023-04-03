Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Федора Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Варвара Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Кононов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Акулина Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Кононов
Смерть
Неизвестно