Шабалов Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1984
Рождение ребёнка
02.01.2003
Дочь: Шабалова Инесса Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2011
Дочь: Шабалова Маргарита Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности