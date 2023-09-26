Шабалов Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалов Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1984

Отец: Шабалов Александр Викторович

Мать: Большакова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.01.2003

Дочь: Шабалова Инесса Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2011

Дочь: Шабалова Маргарита Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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