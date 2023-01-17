Кочубей Василий (Василь Леонтійович) Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смерти15.07.1708
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился около 1640 года в семье запорожца. Внук ногайца Кучук-бея, принявшего христианство и перешедшего на службу к Речи Посполитой.
Работа или профессия
1681
В 1681 году был регентом войсковой канцелярии
Работа или профессия
1687
в 1687 году — генеральным писарем и в этом звании скрепил сочинённый Мазепой донос на Самойловича.
Рождение ребёнка
1688
Дочь: Кочубей Мотря Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочубей Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочубей Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочубей Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обидовская Ганна Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуйкевич Катря Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочубей Любовь Федоровна
Любови Фёдоровне (ум. 1722)
Смерть
15.07.1708
Борщаговка, Вінницька область
Казнён в 1708 году по обвинению в ложном доносе на гетмана Мазепу в стремлении к измене.