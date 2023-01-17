Кочубей Василий (Василь Леонтійович) Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей Василий (Василь Леонтійович) Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

15.07.1708

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился около 1640 года в семье запорожца. Внук ногайца Кучук-бея, принявшего христианство и перешедшего на службу к Речи Посполитой.
Работа или профессия
1681
В 1681 году был регентом войсковой канцелярии
Работа или профессия
1687
в 1687 году — генеральным писарем и в этом звании скрепил сочинённый Мазепой донос на Самойловича.
Рождение ребёнка
1688

Дочь: Кочубей Мотря Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Диканька, Полтавська область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кочубей Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочубей Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочубей Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Диканька, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочубей Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обидовская Ганна Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуйкевич Катря Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочубей Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Любовь Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочубей Любовь Федоровна

Любови Фёдоровне (ум. 1722)
Смерть
15.07.1708
Борщаговка, Вінницька область
Казнён в 1708 году по обвинению в ложном доносе на гетмана Мазепу в стремлении к измене.
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