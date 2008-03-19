Сущенко Любовь Вадимовна 28.08.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенко Любовь Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1961

Дата смерти

19.03.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенко Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Сущенко Олег Викторович

Отец ребёнка: Сущенко Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1991

Дочь: Сущенко Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Сущенко Виктор Николаевич

Смерть
19.03.2008

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