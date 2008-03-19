Сущенко Любовь Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1961
Дата смерти19.03.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1983
Отец ребёнка: Сущенко Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1991
Дочь: Сущенко Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Сущенко Виктор Николаевич
Смерть
19.03.2008