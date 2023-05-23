Афонюшкина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонюшкина Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979

Отец: Трошин Александр Михайлович

Мать: Трошина Татьяна Алексеевна

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