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Пахалина (Мусатова) Татьяна Владимировна
Пахалина (Мусатова) Татьяна Владимировна
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Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
24.10.1991
Пол
Женский
Отец
Мусатов Владимир Александрович
1965 г.р.
Мать
Мусатова (Дружкова) Галия Султановна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1991
Отец:
Мусатов Владимир Александрович
Мать:
Мусатова Галия Султановна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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