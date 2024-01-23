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Гуряков Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1893

Отец: Петр Гуриевич

Мать: Евдокия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурякова Матрёна Андреевна

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Гурякова Матрёна Андреевна

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.

Дочь: Бычкова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Гурякова Матрёна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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