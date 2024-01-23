Гуряков Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1893
Отец: Петр Гуриевич
Мать: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1915 ст.
Дочь: Бычкова Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Гурякова Матрёна Андреевна
Смерть
Неизвестно