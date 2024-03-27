Мухаметшина (Мавлютова) Миннегуль Мавлютовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшина (Мавлютова) Миннегуль Мавлютовна

Место рождения

с.Фомкино Октябрьский р-он Татарстан

Дата рождения

1908

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Рождение ребёнка
15.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Рождение ребёнка
30.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Рождение ребёнка
28.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Рождение ребёнка
02.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хасан Мухаметшинович

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983

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