Штонда Федор Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1862 ст.
Отец: Штонда Евсевий Тарасович
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424 об-425.
Рождение ребёнка
15.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Штонда Анна Маркеловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
21.04.1890 ст.
Мать ребёнка: Штонда Анна Маркеловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 424об-425.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Штонда Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Штонда Анна Маркеловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Штонда Анна Маркеловна
ГААО. Р-3954. Оп. 3. Д. 1163. Л. 48-48об ГААО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 69. Л. 40об.-41 Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. ... Показать все
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Штонда Устиния Федоровна
Мать ребёнка: Штонда Анна Маркеловна
Посемейный список лиц мужского пола, проживающих в с. Селитренской волости на 1915 г. - ГААО. Ф. 334. Оп. 26. Д. 27 Л. 179об-180.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штонда Анна Маркеловна