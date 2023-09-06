Кочина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочина) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочина) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочин Илья Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Кочина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич

Смерть
Неизвестно

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