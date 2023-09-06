Кочина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочина) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочина) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Кочина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кочин Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно