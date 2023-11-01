Поддубный Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.2009

Дочь: Поддубная Эвелина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.2011

Дочь: Поддубная Диана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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