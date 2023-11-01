Поддубный Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.09.2009
Дочь: Поддубная Эвелина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.2011
Дочь: Поддубная Диана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности