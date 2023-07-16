Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957

Отец: Кокотенко Павел Яковлевич

Мать: Кокотенко (Гордиенко) Ольга (Анастасия) Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1978

Дочь: Михайлова Александра Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
20.02.1983

Дочь: Савченко (Михайлова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
29.11.1994

Сын: Филоненко Иван Викторович

Отец ребёнка: Филоненко Виктор Иванович

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