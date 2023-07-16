Михайлова (Кокотенко) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1978
Дочь: Михайлова Александра Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
20.02.1983
Дочь: Савченко (Михайлова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
29.11.1994
Сын: Филоненко Иван Викторович
Отец ребёнка: Филоненко Виктор Иванович