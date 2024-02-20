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Штепа Ст. Иван Александрович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный

Дата рождения

?.04.1870

Дата смерти

02.07.1870

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1870

Отец: Штепа Александр Антонович

Мать: Штепа Агрипина Ефимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Смерть
02.07.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1870г.,лист-54,зап-15
Похороны
04.07.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный
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