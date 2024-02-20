Штепа Ст. Иван Александрович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Дата рождения?.04.1870
Дата смерти02.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1870
Отец: Штепа Александр Антонович
Мать: Штепа Агрипина Ефимовна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Смерть
02.07.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Закотный
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1870г.,лист-54,зап-15
Похороны
04.07.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Закотный