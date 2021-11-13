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Яковенко Юрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1932

Дата смерти

13.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932

Отец: Яковенко Павел Калинникович

Мать: Яковенко Ида Яковлевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковенко Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковенко Светлана Ивановна

Смерть
13.11.2021
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