Яковенко Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1932
Дата смерти13.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковенко Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковенко Светлана Ивановна
Смерть
13.11.2021