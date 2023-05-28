Нестеров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1930
Дочь: Данилова (Нестерова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рунга, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родилась : Рунга — село в Буинском районе Татарстана
Смерть
Неизвестно