Нестеров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1930

Дочь: Данилова (Нестерова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рунга, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родилась : Рунга — село в Буинском районе Татарстана
Смерть
Неизвестно

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