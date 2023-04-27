Трифонов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1961
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1992
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия