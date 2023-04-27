Трифонов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1961

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

1992 г.р.
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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Трифонова Евдокия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1992

Сын: Трифонов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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