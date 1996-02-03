Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1924
Дата смерти03.02.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924
Бракосочетание
24.06.1947
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЗАГС Сталинского (ныне Центрального) р-на г. Красноярска
Рождение ребёнка
11.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
07.04.1951
Сын: Козлов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
03.02.1996
г. Новосибирск