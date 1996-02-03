Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.02.1924

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1924

Отец: Артамохин Георгий Иванович

Мать: Артамохина Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.06.1947

Муж: Козлов Алексей Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ЗАГС Сталинского (ныне Центрального) р-на г. Красноярска
Рождение ребёнка
11.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
07.04.1951

Сын: Козлов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Алексей Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
03.02.1996
г. Новосибирск
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