Волынец Эдуард Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынец Эдуард Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Волынец Михаил Петрович

Мать: Волынец Мария

Смерть
1972
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