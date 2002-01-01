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Волынец Эдуард Михайлович
Волынец Эдуард Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Дата смерти
1972
Пол
Мужской
Отец
Волынец Михаил Петрович
1919 г.р.
Мать
Волынец Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Волынец Михаил Петрович
Мать:
Волынец Мария
Смерть
1972
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