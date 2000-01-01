Špatná (Mikotová) Alžběta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти31.03.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Vystrčilová Mariána
Отец ребёнка: Špatný Vojtěch
Purkarec 11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Špatný Vojtěch
Смерть
31.03.1789
Purkarec 11
Похороны
Неизвестно
Purkarec