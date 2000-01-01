Špatná (Mikotová) Alžběta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Špatná (Mikotová) Alžběta

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

31.03.1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Vystrčilová Mariána

Отец ребёнка: Špatný Vojtěch

Purkarec 11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Špatný Vojtěch

Смерть
31.03.1789
Purkarec 11
Похороны
Неизвестно
Purkarec
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