Пантюшин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшин Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.

Дочь: Пантюшина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Пантюшина Наталья Арсеньевна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Пантюшина Василиса Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюшин Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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