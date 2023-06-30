Пантюшин Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.
Дочь: Пантюшина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Пантюшина Наталья Арсеньевна
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Пантюшина Василиса Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно