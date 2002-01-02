Милюшкин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.05.1958
Дата смерти02.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1958
Бракосочетание
Около 1980
Жена: Купина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.11.1981
Сын: Милюшкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Купина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
03.12.1987
Дочь: Милюшкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Купина Татьяна Сергеевна
Смерть
02.01.2002
Работа или профессия
До 2002
преподаватель физкультуры
Место жительства
До 2002
Похороны
2002