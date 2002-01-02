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Милюшкин Александр Иванович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

08.05.1958

Дата смерти

02.01.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1958

Отец: Милюшкин Иван Андреевич

Мать: Милюшкина Анастасия Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1980

Жена: Купина Татьяна Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1981

Сын: Милюшкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Купина Татьяна Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1987

Дочь: Милюшкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Купина Татьяна Сергеевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
02.01.2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
До 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
преподаватель физкультуры
Место жительства
До 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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