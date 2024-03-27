Каратаева (Маркова) Анна (Онька) Трофимовна
Место рожденияс.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Дата рождения10.03.1924
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1924
Отец: Марков Трофим Ильич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
15.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каратаев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каратаев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2007
г.Оренбург