Каратаева (Маркова) Анна (Онька) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева (Маркова) Анна (Онька) Трофимовна

Место рождения

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл

Дата рождения

10.03.1924

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1924

Отец: Марков Трофим Ильич

Мать: Маркова Агафья Григорьевна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
15.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каратаев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каратаев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каратаев Павел Иванович

Смерть
Около 2007
г.Оренбург
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