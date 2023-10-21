Бурневич Анатолий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурневич Максим Максимович
Мать: Бурневич Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1959
Дочь: Воронова (Баринова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Баринова Полина Васильевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.12.1961
Дочь: Бурневич Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1969
Сын: Бурневич Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно