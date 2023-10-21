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Бурневич Анатолий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурневич Максим Максимович

Мать: Бурневич Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1959

Дочь: Воронова (Баринова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Баринова Полина Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.12.1961

Дочь: Бурневич Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1969

Сын: Бурневич Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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