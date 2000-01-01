Гончаров Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1885 год - унтер-офицер 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
21.12.1885 ст.
Сын: Гончаров Николай Петрович
Мать ребёнка: Гончарова Анна Дмитриевна
Запись сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно