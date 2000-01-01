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von Rücker Arthur
von Rücker Arthur
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.1848
Пол
Мужской
Отец
Von Rücker Gustav Heinrich
1815 г.р.
Мать
(Tiedemann) Agnes
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848
Отец:
Von Rücker Gustav Heinrich
Мать:
Agnes
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