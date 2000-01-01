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von Rücker Arthur

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848

Отец: Von Rücker Gustav Heinrich

Мать: Agnes

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