Фетисов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фетисова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Леонид
Мать ребёнка: Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна
Красновка, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно