Фетисов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фетисова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Леонид

Мать ребёнка: Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна

Красновка, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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